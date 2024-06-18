الثلاثاء 18 يونيو 2024
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لماذا تصدر الزعيم عادل إمام تريند جوجل وعلاقة إسعاد يونس به؟

عادل إمام
عادل إمام

تصدر اسم الزعيم عادل إمام من جديد محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد الحلقة الشهيرة التي عرضتها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" المعروض عبر قناة DMC.

ويرصد "الدستور" سر تصدر الزعيم عادل إمام تريند جوجل وعلاقة  الفنانة والإعلامية إسعاد يونس به، في سياق السطور به.

علاقة عادل إمام بالموسيقى

من خلال الحلقة التي عرضتها الفنانة إسعاد يونس، في حب الزعيم عادل إمام، واحتفاءً به، استضافت مَن عملوا مع الزعيم سواء الموسيقي أو الإخراج أو حتي طريقة تعامله مع نقاد الفن.

وأكد المايسترو محمد عثمان، أن الفنان عادل إمام كان صاحب بصمة مختلفة في عالم الموسيقي خاصًة موسيقي أفلامه، التي كان مختلفة ومميزة ولا زالت تعيش حتى الآن، ويجد الجمهور نفسه فيها بمجرد سمعها بدايًة من خلال تجربته في فيلم "مرجان أحمد مرجان".

ورأى الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، أن الزعيم عادل إمام يمتلك دائمًا القدرة على التجديد فى أعماله جعله على القمة لمدة 60 سنة، وهو نموذج فى السينما والغناء والأدب، لافتًا إلى أن موسيقى فيلم "عريس من جهة أمنية" هى دلالة موسيقية.

والجزء الأول من حلقة الإعلامية إسعاد يونس، لاقت إشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بسبب حديث الضيوف عن الزعيم وكرمه وذكاءه وموهبته الفنية التي جعلته يتربع على عرش السينما والدراما.

تفاصيل حلقة عادل إمام في صاحبة السعادة

استضافت إسعاد يونس خلال الحلقة التي تعرض على جزأين، عددًا من النقاد للحديث عن رحلة الزعيم عادل إمام في عالم الفن، على رأسهم مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والناقد الفني عبد الله غلوش، والفنان عمرو عبدالعزيز، والمايسترو محمد عثمان.

عرض الجزء الأول من احتفاء "صاحبة السعادة" بالزعيم عادل إمام اليوم

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