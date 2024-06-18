ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج من القليوبية إلى 9 حالات

ارتفع عدد حالات الوفاة بين الحجاج من محافظة القليوبية، أثناء أداء الفريضة، إلى 9 حالات، وذلك بعد إعلان وفاة 4 حالات وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء.

في قرية طحانوب ودع أهالي القرية الحاجة نوال عبدالشافي العوضي، بكلمات مؤثرة جدًا خلال استقبال نبأ رحيلها.

وكتب الأهالي، على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تهنئة بحُسن الخاتمة ولا نزكيها على الله الأم العظيمة والمربية الفاضلة والتي لبت نداء ربها على جبل الرحمة قبيل مغرب يوم عرفة، حيث قالت لابنها الدكتور أمجد العوضي ساعدني في الوضوء استعدادًا للقاء ربي، وبعدها صعدت روحها الطاهرة يوم عرفة".

وأشار الأهالي، في منشوراتهم، إلى أن فراق الراحلة صعب ولكن عزاءهم هو أنها ستبعث يوم القيامة في ملابس الإحرام ملبية كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال (يبعث كل عبد على ما مات عليه) رواه مسلم.

وفي قرية الشقر التابعة لمركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، سادت حالة من الحزن لفقدان محمد رجب، من كبير معلمي الرياضيات من أهالي القرية، أثناء أداء فريضة الحج عقب الانتهاء من الوقوف بعرفة، وجاء في منشور لأحد زملائه: لا إله إلا الله ولا دايم ولا باقي إلا الله توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج محمد رجب، كبير معلمي الرياضيات بمدرسة الشقر الثانوية بكفرشكر بتعليم القليوبية، أثناء أداء فريضة الحج، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه.

كما نعت الإدارة الصحية بكفرشكر رحيل أحد المنتسبين لها الحاجة فاطمة حسنين بالمعاش خلال أداء فريضة الحج، وفي قرية الحصة بطوخ استقبل أهالي القرية نبأ رحيل الحاجة فاطمة أبوسريع إبراهيم بكلمات مؤثرة، حيث إنها كانت سيدة على خلق وتحظى باحترام الجميع وتوفيت أثناء أداء مناسك الحج وتم دفنها بالأراضي المقدسة.