"الليجا" تكشف موعد مباراتى الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بالموسم الجديد

كشفت رابطة الدوري الإسباني، الليجا، عن مواعيد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم المقبل من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل.

وأجريت اليوم مراسم قرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني، لا ليجا، 2024-2025.

وتقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الـ11 يوم 27 أكتوبر المقبل.

فيما ستقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو، يوم 11 مايو 2025 بالجولة الـ35 من عمر البطولة.

وحقق ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني في الموسم المنقضي بعدما تصدر ترتيب البطولة وحصد 95 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثاني.

وتنافس ريال مدريد خلال الموسم مع فريق جيرونا، والذي تصدر البطولة في أغلب فتراتها وخاصة بالنصف الأول من الموسم.

ويملك ريال مدريد الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزًا بلقب الدوري الإسباني برصيد 36 لقبًا، ويأتي خلفه فريق برشلونة بـ27 لقبًا وخلفهما أتلتيكو مدريد بـ11 لقبًا ثم أتلتيك بلباو بـ8 ألقاب، و6 ألقاب لفريق فالنسيا، ولقبين لريال سوسيداد، ولقب لديبورتيفو لاكرونيا، ومثله لإشبيلية وآخر لفريق ريال بيتيس.

ويعد فريق برشلونة أكثر الأندية تحقيقًا للمركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني بـ28 مرة، وخلفه ريال مدريد بـ25 مرة، و10 مرات لأتلتيكو مدريد، و7 لأتلتيك بلباو، و6 لفالنسيا، و5 لديبورتيفو لاكرونيا، و4 لإشبيلية، و3 لريال سوسيداد.