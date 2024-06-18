الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة عدد من التعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالشرقية خلال إجازة العيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء دون ترخيص، مستغلين العطلات الرسمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ٤ حالات تعد بالدبش على مساحة ١٥٠٠ متر بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ حالتي تعد بنطاق الوحدات المحلية بصفط زريق وبهنيا، حيث تمت إزالة بقرية اكوة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وأسفرت الحملة عن إزالة شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحة (١٥٠م) وبالوحدة المحلية ببهنيا وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي على مساحة (١٠٠م) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل، شنت رئاسة مدينة القرين حملة لفك تندة حديدية مخالفة على مساحة ١٥٠ مترا خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ويناشد المحافظ المواطنين بعدم استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

فى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسئولى الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة دون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإزالة الفورية تعديات البناء المخالف أملاك الدولة بدون ترخيص الإجراءات القانونية

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