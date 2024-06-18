الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أمام قرية الكعابي الجديدة باتجاه الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين حادث إصطدام سيارة بالرصيف الفيوم شرطة النجدة بمحافظة الفيوم طريق القاهرة الفيوم الصحراوي مستشفى الفيوم العام

مواد متعلقة

وفاة سيدة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

وفاة سابع مواطن من الفيوم خلال أداء مناسك الحج

عجل يهرب من الذبح بمحافظة الفيوم ويُلقى بنفسه فى البحر

وفاة سادس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

وفاة خامس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

"الأورمان" تبدأ فى ذبح أضاحيها داخل مجزر إبشواى بالفيوم

قافلة طبية مجانية لدعم 132 مريضًا بالفيوم

تفاصيل اجتماع محافظ الفيوم مع أصحاب المصانع بـ"كوم أوشيم"

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

خنق طفل حتى الموت وذبح أسرة كاملة.. جرائم هزت مصر فى الأعياد

مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

حبس شاب بتهمة التعدى على كلب حتى نفوقه فى المرج 4 أيام

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"