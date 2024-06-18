مصرع مواطن وإصابة 3 إثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أمام قرية الكعابي الجديدة باتجاه الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.