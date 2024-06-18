أهالي الشرقية يحتفلون بثالث أيام عيد الأضحى في الحدائق والمتنزهات

في أجواء من البهجة والفرحة والسرور، يحتفل أهالي محافظة الشرقية بعيد الأضحى المبارك بالشوارع والحدائق والمنتزهات والحدائق العامة وكذا الممشى السياحي والذي تم تطويرهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن خطة التطوير والتجميل التي شهدتها المحافظة ليكون متنفسًا ومتنزهًا عامًا لأهالي المحافظة.

وأعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والطرق الداخلية وكذلك الميادين والحدائق والمنتزهات العامة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى وسط أجواء هادئة.