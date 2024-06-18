الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محافظ المنوفية يحيل رئيس مدينة قويسنا ونائبه للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ونائبه المختص بملف التصالح على مخالفات البناء للتحقيق؛ لضعف الإشراف، مع تشكيل لجنة لتنظيم آلية وضوابط إدارة الملف والإشراف الكامل من سكرتير عام المحافظة على منظومة العمل لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمركز ومدينة قويسنا، حيث فاجأ المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد.

وأبدى المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة لمنظومة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز وتواجد عدد كبير من طلبات المواطنين لم يتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أنه تم التوجيه بالعديد من التكليفات الصادرة بهذا الشأن وتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

وخلال جولته بقويسنا، كلَّف المحافظ نائب رئيس مدينة قويسنا بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للمدينة ورفع كفاءة منظومة النظافة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، فضلًا عن الإزالة الفورية لكل تراكمات الأتربة المتواجدة بأحد شوارع المدينة بجوار منطقة السكة الحديد، وكذا تكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين حفاظًا على المظهر العام.

محافظ المنوفية قويسنا إحالة الوحدة المحلية التصالح مخالفات البناء

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