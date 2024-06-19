الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أساقفة كنائس مطروح تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى

الكنائس
الكنائس

أناب نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وفدًا من الآباء كهنة كنائس مطروح لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و كان في استقبال الوفد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من قيادات المحافظة.

وتكون الوفد من القمص متى زكريا والقمص أغسطينوس دانيال والقس كيرلس ميخائيل.

 أساقفة سوهاج يقدمون التهنئة بعيد الأضحى لقيادات المحافظة

في سياق آخر،  الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ووفد من كهنة ايبارشية طهطا وجهينة، التهنئة بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة سوهاج.
وزار الأب المطران والآباء الأساقفة ومرافقوهم مبنى المحافظة السبت الماضي، وكان في استقبالهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والمحلية.
 

الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وفد ا من الآباء كنائس مطروح عيد الأضحى المبارك

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