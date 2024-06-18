الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد بحوث الصحة الحيوانية يقدم خدماته للجمهور في المعامل الفرعية بعدة محافظات

تفقد المعامل الفرعية
تفقد المعامل الفرعية للصحة الحيوانية

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الرحمن، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، المعامل الفرعية، شملت المعمل الفرعي بشبين الكوم، وأشادت بمجهوداتهم خلال إجازة عيد الاضحى

كما التقت وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، مع الباحثين، وأجرت مناقشات حول تقديم كل سبل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولأسرتها وعمل مراجعات داخلية لمراكز تجميع الألبان التي تم تأهيلها وهي ٩ مراكز بمختلف مدن محافظة المنوفية للتأكد من تقديم كوب لبن صحي وأمن للمواطن.

كذلك، تم الاتفاق على عمل ندوات إرشادية في كل المعامل الفرعية في ىن واحد لتأثير دراجات الحرارة العالية على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من تأثيرها.

متابعة أداء العمل داخل قطاعات وزارة الزراعة ومركز البحوث

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وزير الزراعة يشدد على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد خلال عيد الأضحى

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خلال العيد.. وزير الزراعة يتابع جهود حماية الأراضى الزراعية من التعديات فى المحافظات

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة أداء العمل داخل قطاعات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الاضحي.

متابعة أداء العمل داخل قطاعات وزارة الزراعة ومركز البحوث

وأيضا قامت الدكتورة رشا حمزة سيد الأهل وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية لشئون البحوث وسلامة البيئة بزيارة تفقدية  لمتابعة الأنشطة المختلفة للمعهد والاطمئنان علي حسن سير وإجراءات السلامة المهنية وخطة الطوارئ وصحة البيئة والتخلص الآمن من المخلفات المعملية.

متابعة أداء العمل داخل قطاعات وزارة الزراعة ومركز البحوث
السيد القصير استصلاح الأراضي عيد الأضحى المبارك صحة الحيوان البحوث الزراعية

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وزير الزراعة يشدد على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد خلال عيد الأضحى

خلال العيد.. وزير الزراعة يتابع جهود حماية الأراضى الزراعية من التعديات فى المحافظات

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