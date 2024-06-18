معهد بحوث الصحة الحيوانية يقدم خدماته للجمهور في المعامل الفرعية بعدة محافظات

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الرحمن، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، المعامل الفرعية، شملت المعمل الفرعي بشبين الكوم، وأشادت بمجهوداتهم خلال إجازة عيد الاضحى.

كما التقت وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، مع الباحثين، وأجرت مناقشات حول تقديم كل سبل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولأسرتها وعمل مراجعات داخلية لمراكز تجميع الألبان التي تم تأهيلها وهي ٩ مراكز بمختلف مدن محافظة المنوفية للتأكد من تقديم كوب لبن صحي وأمن للمواطن.

كذلك، تم الاتفاق على عمل ندوات إرشادية في كل المعامل الفرعية في ىن واحد لتأثير دراجات الحرارة العالية على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من تأثيرها.

متابعة أداء العمل داخل قطاعات وزارة الزراعة ومركز البحوث

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة أداء العمل داخل قطاعات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الاضحي.

متابعة أداء العمل داخل قطاعات وزارة الزراعة ومركز البحوث

وأيضا قامت الدكتورة رشا حمزة سيد الأهل وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية لشئون البحوث وسلامة البيئة بزيارة تفقدية لمتابعة الأنشطة المختلفة للمعهد والاطمئنان علي حسن سير وإجراءات السلامة المهنية وخطة الطوارئ وصحة البيئة والتخلص الآمن من المخلفات المعملية.