طاقة مصر الخضراء.. ثروة تضىء الحاضر وتنير المستقبل

تواجه مصر، كغيرها من دول العالم، تحديات عديدة في مجال الطاقة، خاصة مع ازدياد الطلب عليها وتزايد الاعتماد على الوقود التقليدي، ولكن تشرق شمس الأمل من خلال الطاقة الخضراء، التي تُقدم حلولًا مستدامة ونظيفة لتلبية احتياجات الطاقة المتنامية مع الحفاظ على البيئة.

تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها غنية بموارد الطاقة الخضراء، فالشمس الساطعة على مدار العام تُتيح فرصًا هائلة للطاقة الشمسية، بينما تُقدم الرياح القوية على طول سواحلها إمكانيات هائلة لطاقة الرياح، فضلا عن الهيدروجين الأخضر، كلها كنوز طبيعية تنتظر الاستثمار لتحويل مصر إلى واحة خضراء من الطاقة النظيفة.

وتتخذ مصر خطوات متسارعة نحو مستقبل مشرق يعتمد على الطاقة المتجددة، فقد خصصت الحكومة حوالي 35 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء، مستهدفة الوصول بنسبة 42% من مزيج الطاقة إلى مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتتمتع مصر بمعدلات "سطوع الشمس" عالية جدا تعد من الأكبر على مستوى العالم، ما يجعلها أرضًا خصبة لتوليد الطاقة الشمسية، فتم افتتاح محطة بنبان الشمسية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة.

ولا تقتصر طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة على الشمس فحسب، بل تمتد أيضًا إلى طاقة الرياح، فقد أشار (أطلس رياح مصر) إلى توافر مناطق واعدة تتمتع بسرعات رياح عالية بمنطقة غرب خليج السويس وعلى جانبي النيل وبعض المناطق بسيناء، بما يؤهل لإقامة مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتهدف مصر إلى توليد 20% من احتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح بحلول عام 2035.

مصر دولة رائدة إقليميًا فى مجال الهيدروجين الأخضر

كما تُعد مصر دولة رائدة إقليميًا في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو وقود نظيف ومستدام، وذلك في إطار سعيها لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.

إن مصر على أعتاب ثورة طاقة خضراء، فبفضل موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الوفيرة يمكن أن تصبح رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة، ومن خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة، يمكنها تحقيق أمن الطاقة وتعزيز اقتصادها وحماية البيئة للأجيال القادمة.