أيمن الرقب: الاحتلال مستمر بعملياته على عكس الشائعات التى يطلقها بوقفها فى الجنوب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن ما يزيد على 19 شهيدًا ارتقوا في منطقة النصيرات ومنطقة القرار شرق خان يونس، وما زال الاحتلال مستمرًا في عملياته، على عكس الإشاعة التي أطلقها وأحدثت حالة من التخبط بأنه سيوقف عملياته بشكل تكتيكي في منطقة الجنوب.

الإعلام العبري يتحدث عن أن عملية رفح حققت أهدافها بشكل كبير جدًا

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك طبعًا بعض التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الاحتلال قد يوقف عملياته بشكل عام في عمق المدن خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، هكذا يعني أن المسافة بين الأيام والأسابيع كبيرة، لكن هكذا قيل في الإعلام العبري، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا أن عملية رفح حققت أهدافها بشكل كبير جدًا، وأن الاحتلال سيعلن خلال الساعات المقبلة ما أنجزه في غزة بشكل كامل وفي رفح بالتحديد، مؤكدًا أن الحديث سيدور حول عمليات قيل بحسب الإعلام العبري، إن الاحتلال قتل خلال عملية رفح 550 مقاتلًا من المقاومة، وما زال هناك طبعًا عدد آخر مثل هذا العدد جزء منه قد تم تهريبه خارج رفح كما يدعي الاحتلال.

معلومات جيش الاحتلال غير دقيقة بشكل كبير

وأوضح أن المعلومات التي قالها جيش الاحتلال غير دقيقة بشكل كبير جدًا حتى الادعاء بأن الاحتلال قضى على كتيبتين من حركة حماس وبقت كتيبتان، المعلومات غير دقيقة كما نتابع، والأمور ميدانيًا تختلف.

وأضاف: فعملية أمس الأول المؤلمة للاحتلال من خلال الاستهداف بشكل مباشر من أحد المقاتلين بصاروخ موجه عن قرب لناقلة الجند النمر، وهي من أكثر الناقلات المحصنة داخل جيش الاحتلال ووحدات البري، كانت لها دلالات كبيرة جدًا في تفكير جيش الاحتلال في إحداث ما أطلق عليه وقف الحرب التكتيكي أو وقف العمليات التكتيكي، لكن كان الهدف منه بشكل نفسي هو معالجة وقراءة كيف نجح المقاتل الفلسطيني، رغم كل عمليات التجسس والرقابة، فى أن يصل إلى هذه الناقلة وإطلاق صاروخ عليها بشكل مباشر وقيل إنه استغل وجود ضباب في المنطقة، وبالتالي بدأت التعليمات تتغير.