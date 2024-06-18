الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الرقب: الاحتلال مستمر بعملياته على عكس الشائعات التى يطلقها بوقفها فى الجنوب

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن ما يزيد على 19 شهيدًا ارتقوا في منطقة النصيرات ومنطقة القرار شرق خان يونس، وما زال الاحتلال مستمرًا في عملياته، على عكس الإشاعة التي أطلقها وأحدثت حالة من التخبط بأنه سيوقف عملياته بشكل تكتيكي في منطقة الجنوب.

الإعلام العبري يتحدث عن أن عملية رفح حققت أهدافها بشكل كبير جدًا

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك طبعًا بعض التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الاحتلال قد يوقف عملياته بشكل عام في عمق المدن خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، هكذا يعني أن المسافة بين الأيام والأسابيع كبيرة، لكن هكذا قيل في الإعلام العبري، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا أن عملية رفح حققت أهدافها بشكل كبير جدًا، وأن الاحتلال سيعلن خلال الساعات المقبلة ما أنجزه في غزة بشكل كامل وفي رفح بالتحديد، مؤكدًا أن الحديث سيدور حول عمليات قيل بحسب الإعلام العبري، إن الاحتلال قتل خلال عملية رفح 550 مقاتلًا من المقاومة، وما زال هناك طبعًا عدد آخر مثل هذا العدد جزء منه قد تم تهريبه خارج رفح كما يدعي الاحتلال.

معلومات جيش الاحتلال غير دقيقة بشكل كبير

وأوضح أن المعلومات التي قالها جيش الاحتلال غير دقيقة بشكل كبير جدًا حتى الادعاء بأن الاحتلال قضى على كتيبتين من حركة حماس وبقت كتيبتان، المعلومات غير دقيقة كما نتابع، والأمور ميدانيًا تختلف.

وأضاف: فعملية أمس الأول المؤلمة للاحتلال من خلال الاستهداف بشكل مباشر من أحد المقاتلين بصاروخ موجه عن قرب لناقلة الجند النمر، وهي من أكثر الناقلات المحصنة داخل جيش الاحتلال ووحدات البري، كانت لها دلالات كبيرة جدًا في تفكير جيش الاحتلال في إحداث ما أطلق عليه وقف الحرب التكتيكي أو وقف العمليات التكتيكي، لكن كان الهدف منه بشكل نفسي هو معالجة وقراءة كيف نجح المقاتل الفلسطيني، رغم كل عمليات التجسس والرقابة، فى أن يصل إلى هذه الناقلة وإطلاق صاروخ عليها بشكل مباشر وقيل إنه استغل وجود ضباب في المنطقة، وبالتالي بدأت التعليمات تتغير. 

 

اكسترا نيوز النصيرات خان يونس الاحتلال الجنوب

مواد متعلقة

من الحديقة اليابانية.. مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد أجواء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

من الممشى السياحى.. احتفالات أهالى الأقصر بثالث أيام عيد الأضحى المبارك

إعلام إسرائيلى: رصد إطلاق 10 صواريخ من الجنوب اللبنانى

إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف شرق ووسط مدينة رفح

نائب وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: إدارة بايدن تسعى لإحداث توافق لوقف إطلاق النار بغزة

حسن حمود: لن نترك أرضنا وكثير من الدول تسعى لنزع فتيل الأزمة

عبدالمنعم سعيد: المشروع الأمريكى يتحدث عن هدنة فى غزة حتى وقف إطلاق نار

حزب الله: استهدفنا مبانى يستخدمها جنود جيش الاحتلال فى مستوطنة المطلة

الأكثر قراءة

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

حاول إشعال النيران فى صاحب سوبر ماركت فأحرق نفسه بالمولوتوف فى الجيزة

حقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)

"فسحة عيد وطراوة".. أهالي القليوبية يهربون إلى "منتجع الغلابة" بالقناطر

جدول مباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى موسم 2024-2025

توجيهات من وزير المالية بشأن إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج فى رحلة العودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"