الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز

لاستقبال النشء خلال العيد.. فتح 27 مركز شباب بقرى "حياة كريمة" بشربين

جريدة الدستور

فتحت مراكز شباب بمبادرة "حياة كريمة" بشربين وعددها 27 مركز شباب، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام النشء والشباب والمواطنين، للمشاركة في فعاليات وبرامج وأنشطة المراكز التي تنفذها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

 وذلك تحت شعار "العيد احلى بمراكز الشباب" برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين، وما زالت تجذب الأسرة المصرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بإدارة شباب شربين.

فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"

جاءت فعاليات مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" بمراكز شباب حياة كريمة بشربين، وعددها 27 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة، فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تضمنت الاحتفالية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز الشباب، والتى شملها التطوير في إطار المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويجية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، تتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، ونزول حمامات السباحة.

 متابعة تنفيذ فعاليات المبادرة من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية 

 من جهتها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مراكز الشباب على مستوى 19 إدارة فرعية بالمحافظة مفتوحه مجانا أمام النشء والشباب والمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى مراكز الشباب التى دخلت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وعددها 27 بمركز ومدينة شربين، وتكثيف الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة بها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعتها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية والتواصل مع مديري الإدارات الفرعية، لمتابعة تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية بـ الدقهلية.

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حياة كريمه شربين عيد الأضحى الدقهلية مدينة شربين

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