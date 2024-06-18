توزيع لحوم 54 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن أنه بالتعاون بين مديرية تضامن الدقهلية وجمعية رسالة المنصورة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تم تخصيص 54 رأس ماشية وذبحها وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمجزر ميت الكرما بمركز طلخا على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور وائل عبدالعزيز أنه تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع جمعية رسالة المنصورة وتحت إشراف مديري الإدارات الاجتماعية بالمراكز، ومن خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

من جهته، صرح المهندس هشام المناوي، رئيس مجلس إدارة رسالة المنصورة، بأن الجمعية أطلقت مشروع صك الأضحية ومستمرة في تنفيذها سنويًا بالتعاون مع مديرية تضامن الدقهلية لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وأيضًا المشاركة المجتمعية وتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأشار "المناوي" إلى أن جمعية رسالة المنصورة حرصت على اتباع أرقى معايير الجودة في عملية ذبح وتعبئة وتغليف الأضاحي وذلك لضمان وصولها إلى المستفيدين في أفضل حالاتها.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام مؤسسات التحالف الوطني بتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، وفي إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور وائل عبدالعزيز مدير تضامن الدقهلية.

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