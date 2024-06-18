آثار الوقت المفرط أمام الشاشات على سلوك الطفل

لقد تسبب العصر الرقمي في حدوث عشوائية في حياة أطفال الجيل Z الذين يتعاملون الآن مع مشكلات سلوكية بسبب الوقت الزائد أمام الشاشات في طفولتهم، دعونا نلقي نظرة على بعض تأثيرات الوقت المفرط أمام الشاشة على سلوك الطفل وكيف يمكن أن يسبب مشكلة على المدى الطويل.

في العصر الرقمي الحالي، يتأثر الأشخاص بشكل كبير بالتكنولوجيا ووسائط الشاشة ويعتمدون عليها، حيث يستخدم البالغين والأطفال الشاشات بشكل يتجاوز الحد المتوقع، يمكن أن يكون لوقت الشاشة المفرط تأثير سلبي وإيجابي على نمو الطفل.

عند مناقشة التطور المعرفي، يجب أن يقتصر وقت الشاشة على تحسين تعليم الطفل، ولكن ليس للقيام بمهام متعددة، مثل مشاهدة الأفلام أو لعب ألعاب الفيديو.

أحد أهم التأثيرات هو التأثير على تطور لغة الطفل، حيث أن الوقت الطويل أمام الشاشات يقلل من جودة وكمية التفاعلات بين الطفل ومقدمي الرعاية والأصدقاء، يمكن أن يؤثر الوصول إلى المحتوى المناسب أيضًا على تطور لغة الطفل، مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وعاطفية، واضطرابات في النوم، والقلق، وحتى الاكتئاب في بعض الأحيان.

آثار قضاء وقت طويل أمام الشاشات

يمكن لوقت الشاشة المفرط أن يعطل دورة نومك، لأن استخدام جهازك في وقت متأخر من الليل يمكن أن يمنع الجسم من إطلاق مادة كيميائية، الميلاتونين، في الليل، الأمر الذي يتطلب الظلام والسلام. فهو يساعد جسمك على البقاء نائماً، وإذا لم يتم إنتاجه بكميات كافية، فإنه يمكن أن يبقي طفلك مستيقظاً، مما يؤدي إلى يوم صعب ومزعج.

تغيير خلايا الدماغ قد يؤدي قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات أيضًا إلى حدوث تغييرات جسدية في دماغك، بما أن الطبقة الخارجية للدماغ، أي القشرة، تعالج المعلومات أثناء مرحلة النمو، فإنها تمر بتطور حاسم.

قد يؤثر وقت الشاشة على هذا النمو ويمكن أن يؤدي إلى ظهور طبقة أرق من القشرة، مما قد يسبب مشكلات أكاديميًا ومعرفيًا في المستقبل القريب.

تقلبات مزاجية: كثرة إرسال الرسائل النصية والتصفح يمكن أن تؤثر على صحتك العاطفية وقد تزيد من أعراض الاكتئاب.

يؤدي قضاء الأطفال والمراهقين وقتًا طويلاً أمام الشاشات إلى إهمال مسؤولياتهم، وبدون أدواتهم، سيبدأون في الشعور بالقلق، مما قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية كبيرة من البكاء والصراخ إلى مشاكل الغضب.

في هذه الرحلة، يلعب الآباء الدور الرئيسي الوحيد في إدارة وقت أطفالهم أمام الشاشة من خلال زيادة الوعي وتوفير التحكم السلوكي المناسب ووضع بعض الحدود.

القيود الأبوية مطلوبة نظرًا لأن غياب البالغين لا ينبغي أن يمثل مشكلة حتى لا يحدق الطفل في الشاشة.

وبالتالي يجب على الآباء أن يكونوا قدوة من خلال تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات لمساعدة أطفالهم على إدراك أهمية وفهم الحدود والحدود.

وبشكل عام، يعتمد الأمر كله على مقدمي الرعاية أو المعلمين أو المهنيين الذين يفهمون المخاطر المحتملة للوقت المفرط أمام الشاشات، وبالتالي ينفذون بعض الاستراتيجيات لمساعدتهم على فهم بدائل الأدوات والشاشات التقنية.