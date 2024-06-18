الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة محاولات للشروع فى بناء عقارات مخالفة بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط  الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أنه في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.

إيقاف وضبط المخالفات 

وأسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة الشروع فى بناء أعمدة دور مخالف بالعقار رقم (٢٢٨ / ٦٩) بالمجاورة (٢) بنطاق الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وإزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأفاد رئيس الجهاز بأنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، كما شدد على الإدارات المعنية في الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.

الجدير بالذكر أن حملات المتابعة والرصد المستمرة تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبدالهادى، نائب رئيس الجهاز، المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، اللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

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