الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة

الرقاق الناشف
الرقاق الناشف

تزايد عمليات البحث مؤشر البحث جوجل عن خلال الساعات الماضية حول طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة حيث أن الرقاق الناشف من أحد أنواع الأكلات اللذيذة التي تقدم على المائدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي يمكن تحضير الرقاق الناشف بمكونات بسيطة، نقدم لكم طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة بمقاديرها وطريقة عملها فيما يلي، كما نقدم لكم طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم. 

مقادير الرقاق الناشف باللحمة المفرومة

1- رقاق الناشف.

500-2جرام من اللحم المفروم.

3-شوربة لحمة. 

4-ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

5-ملح وفلفل أسود.

6-بصلة كبيرة الحجم.

7-ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

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طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في عيد الأضحى 2024

 

تجهيز الرقاق الناشف باللحمة المفرومة 

الخطوة الأولى في حلة على النار يتم وضع اللحم مع البصل ونستمر في التقليب على النار.

الخطوة الثانية نضيف الملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب.

الخطوة الثالثة نقوم بالاضافة الصلصة ونستمر في تقلب المكونات بشكل جيد، وتترك قليلا الطهي اللحم.

الخطوة الرابعة نضيف في صينية أخرى بعد دهنها بالزيت، ونضع الرقاق بالشوربة اللحمة الساخن ويرص في الصينية، ويفضل دهن كل طبقة بالقليل من السمنة أو الزبدة حسب الرغبة.

الخطوة الخامسة نضيف في منتصف كمية الرقاق اللحم المفروم، ويتم رص بقية الرقاق فوق اللحم المفروم.

الخطوة السادسة نقوم بتقطيع الرقاق بالصينية إلى مربعات متوسطة الحجم ويدهن وجهها بالسمن.

الخطوة السابعة نضيف في صينية في الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى الطهي، وحتى نحصل على اللون الأصفر.

عمل الرقاق الناشف خطوة بخطوة 

الخطوة الأولى في حلة مناسبة للعجن نضيف الدقيق والملح ونستمر في التقليب.

الخطوة الثانية نضيف الماء الى الخطوة السابقة بالتدريج مع العجن، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

الخطوة الثالثة نقسم العجينة إلى كرات صغيرة، وترص على صينية مرشوشة بالدقيق وتترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقائق.

الخطوة الرابعة نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى نحصل على طبقة رقيقة للغاية.

الخطوة الخامسة والأخيرة نتركها حتى تسخن، ويضاف إليها دوائر الرقاق حتى تنضج ونحصل على اللون الاصفر.

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