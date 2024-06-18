منتخب الطائرة الشاطئية يطير إلى المغرب للمشاركة فى البطولة الأفريقية

غادرت بعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية "رجال وسيدات"، اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المغرب للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري، والمؤهلة لـ دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

ويرأس بعثة المنتخب في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلًا من عاطف عادل، ويوسف ناصر، فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من دعاء الغباشي، ومروة مجدي.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في توفير معسكر تدريبي لمنتخب الكرة الشاطئية تم خلاله تجهيزهما فنيًا وبدنيًا بشكل قوي لضمان المنافسة على اللقب الإفريقي.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، على زيارة معسكر المنتخب المصري، من أجل تقديم الدعم والمساندة وتحفيز اللاعبين وطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.