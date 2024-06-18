إحباط ترويج 17 كيلو حشيش مخدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمة المضبوطات بـ 1.5 مليون جنيه تقريبًا بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عنصريين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي و​عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم.

ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 17.500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.5 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.