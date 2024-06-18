برلمانى يُطالب بزيادة رواتب شباب المحامين إلى نصف الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، إن المحامين هم ضلع رئيسي في مربع العدالة، ولكن الواقع يشير إلى أن مهنة المحاماة تُعامل معاملة غير كريمة بشكل يضر منظومة العدالة في مصر.

وطالب "الهضيبي" في تصريحات له بضرورة تعديل قانون المحاماة لرفع شأن المحاماة وحماية المحامين، مشيرًا إلى ضرورة تعديل قانون المحاماة؛ لإلزام المحامين في جدولي النقض والاستئناف بقبول متدربين من المحامين الشباب، وتوفير رواتب لهم تساوي نصف الحد الأدنى للأجور، حتى يستطيعوا أداء مهامهم.

وأشار إلى أن توفير الحصانة للمحامين خلال أداء عملهم يستلزم إجراءات من نقابة المحامين منها ضبط القيد، منوها إلى أن تقليل أعداد المحامين المقبولين في جداول النقابة يستلزم تعديل شروط القيد بتفعيل أكاديمية المحاماة والإلزام باجتيازها قبل القيد.

وأكد تأييده تمديد الحصانة للمحامي من المحاكم إلى أقسام الشرطة، بأن تضاف فقرة إلى مواد قانون المحاماة تنص على عدم جواز احتجاز المحامي أو القبض عليه أو التحقيق معه أثناء عمله، وكذلك عدم جواز القبض أو التحقيق مع المحامي إلا بعد إخطار النقابة وتمثيلها في التحقيق.