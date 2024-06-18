حملات تموينية موسعة على المخابز والمطاحن بالإسكندرية خلال إجازة العيد

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ورئيس غرفة العمليات الرئيسية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والمطاحن خلال إجازة العيد لضبط المخالفين.

وشن جمال عمار، وكيل المديرية، يرافقه أحمد حسن مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، وباكينام مصطفى مفتشة التجارة الداخلية بالمديرية، حملة على المخابز والمطاحن، والتى أسفرت عن الآتى: ضبط عدد ١٤٧ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، وتحرير عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، وتحرير محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما تم المرور والتفتيش على المطاحن، والتأكد من انتظام سير العمل، وعمل جشن على أوزان شكاير الدقيق، وما زالت المتابعات مستمرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تشكيل غرفة عمليات

كان قد أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بإنشاء غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة أعمال المخابز والأسواق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وغرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية لمتابعة الأسواق وجميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال إجازة العيد.

كما تتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزه- إدارة تموين شرق- إدارة تموين وسط- إدارة تموين غرب والجمرك- إدارة تموين العجمى- إدارة تموين العامرية- إدارة تموين برج العرب).

كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وتنتشر فرق الأجهزة الرقابية للمديرية بين المواطنين فى المخابز والأسواق لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفواكه بالأسواق معلنة عن أسعارها ومدد صلاحيتها، وما زالت غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.

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