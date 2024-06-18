ضبط 1348 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1348 مخالفة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

حصر أماكن الكثافات المرورية

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.