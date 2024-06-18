الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الحديقة اليابانية.. مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد أجواء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

الحديقة اليابانية
الحديقة اليابانية

قالت ريهام فيكتور، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من الحديقة اليابانية، إن الحديقة اليابانية تعد من أقدم الحدائق المصرية والتي تجاوز عمرها المائة عام، حيث تم فتح أبواب الحديقة لاستقبال الزائرين إليها منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى تستمر في استقبال هؤلاء الأسر المصرية حتى تمام الثامنة مساء.

 إقبال كثيف من المواطنين

وأضافت اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إقبال المواطنين خلال اليوم الأول والثاني لعيد الأضحى المبارك، كان كثيفا نوعا ما ولكن أيضًا من المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعة القادمة في اليوم الثالث لعيد الأضحى، مشيرة إلى أن هناك بعض الاستعدادات الكبيرة التي يمكن أن نتحدث عنها من قبل المسئولين القائمين على هذه الحديقة من صيانة أعمدة الإنارة وعمل تطوير وصيانة للمقاعد الخشبية ودورات المياه.

 حديقة بها مدينة ترفيهية كاملة مجانية للأطفال

وأوضحت أن الحديقة اليابانية، تعد حديقة أسرية وعائلية بامتياز فيها كل الوسائل الترفيهية، فالوسائل الترفيهية الخاصة بالطفل، فإن هناك حديقة بها مدينة ترفيهية كاملة مجانية للأطفال، وعلى استعداد لاستقبال كل الأطفال من الفئات العمرية المختلفة.

اكسترا نيوز الحديقة اليابانية الحدائق المصرية الأسر عيد الأضحى الوسائل الترفيهية

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