الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 أحياء في الإسكان البديل تستقبل احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة

استقبلت ثلاثة أحياء، من أحياء الإسكان البديل بالقاهرة والجيزة، في إطار برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ عيد الأضحي، برنامج "فرحتنا في لمتنا".

القيم المستفادة من العادات الاجتماعية في عيد الأضحي

 

شهد حي المحروسة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، تضمنت محاضرة تثقيفية بعنوان "القيم والأخلاقيات المستفادة من العادات الاجتماعية في العيد"، تحدثت خلالها دكتورة جيهان حسن - مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، عن طقوس عيد الأضحي، موضحة أهم القيم والأخلاقيات من العادات الاجتماعية التي اعتدنا عليها من الصغر، ومنها الزيارات الأسرية في الأعياد لتأكيد صلة الرحم وبر الوالدين وتعلم العطاء ومبدأ التسامح.

وأشارت “حسن”، إلى ضرورة أن يتعلم الأطفال الدروس المستفادة من قصة الأضحية وعيد الأضحى، وقصة النبي إسماعيل، وأهمها الرضا وطاعة الوالدين واحترام الكبير، وأن تلك الدروس التربوية يجب أن تظل باقية للأجيال القادمة.

وتضمنت الفعاليات ورشة رسم على الوجه، بجانب ورشة عمل شنط من الفوم، بالإضافة إلى عرض تنورة تفاعل معه الأطفال في جو من البهجة والسرور.

في ذات السياق، استقبلت منطقة حدائق أكتوبر مجموعة من الورش الفنية، للأطفال ومنها تشكيلات بالخرز الملون، تشكيلات من عيدان القطيفة، بجانب ورشة رسم حر عن مظاهر عيد الأضحي.

وأدارت الفنانة أمل محمد حوارا ثقافيا آخر مع الأطفال عن "القيم الإيجابية والسلوكيات الصحيحة"، كما تحدثت به عن زيارة الأهل وصلاة العيد وتوطيد أواصر المحبة بين الأهل والجيران والأصدقاء وارتباطها بقيم اجتماعية تؤكد هويتنا وثقافتنا.

وفي ذات السياق، شهد حي أهالينا ورشا فنية متنوعة عن مظاهر عيد الأضحى، رسم على الوجه، رسم بألوان المياه، بجانب عرض فني لفرقة التنورة، وعرض أراجوز.

ويشهد برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، للاحتفال بــ عيد الأضحى زخما وتنوعا كبيرا بالقاهرة والمحافظات، وتقدم خلاله الهيئة 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات بمسرح السامر لمدة ثلاث ليال، ثم بمسرح قصر ثقافة القناطر الخميس المقبل.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية للأطفال والكبار، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

عيد الأضحى أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسكان البديل العادات الاجتماعية في العيد برنامج فرحتنا في لمتنا قصة الأضحية

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