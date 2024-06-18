الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال المصطافين على شواطئ رأس البر فى دمياط (صور)

راس البر
راس البر

شهد مصيف رأس البر في دمياط إقبالًا كثيفًا خلال ثالث أيام عيد الأضحى وسط استعدادات مُكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وهيئة تنشيط السياحة، حيث شهدت شواطئ المدينة إقبالًا كبيرًا وتواجد من رجال الإنقاذ البحري ولانشات الإنقاذ وخيام الأطفال التائهين.

وقال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط، إن هناك استعدادات مكثفة للوحدة وتفعيل الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ.

وأعلن المهندس محمد خلف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن شواطئ المدينة مجهزة سواء كانت الشواطئ العادية أو الشاطئ الخاص بمدينة دمياط الجديدة، أو شاطئ "قادرون باختلاف" لاستقبال المصطافين في عيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز الشاطئ الممتد بطول ٩ كيلومترات، وزرع ٢٥ برج إنقاذ بطول الشاطئ.

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