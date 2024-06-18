الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز

بالأرقام.. جهود "صحة الشرقية" خلال ثاني أيام عيد الأضحى

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، استمرار العمل ورفع حالة الطوارئ القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وقال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية تعمل بكامل طاقتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.  

وتم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بقسم الاستقبال والطوارئ يوم الإثنين "ثان أيام عيد الأضحى" لـ ٤١٦٢ مواطنًا، وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية يوم الإثنين "ثان أيام عيد الأضحى" لـ ١٥٥١ مواطنًا، وتقديم الخدمات الطبية بالرعايات المركزة يوم الإثنين "ثان أيام عيد الأضحى" لـ ٢٩٠ حالة.

كما تم تقديم الخدمات الطبية بالرعايات المركزة للأطفال "ثان أيام عيد الأضحى" لـ ٣٣ طفلًا، وتقديم الخدمات الطبية بالحضانات لـ ٢٢١ طفلًا.

جهود "صحة الشرقية" خلال عيد الأضحى 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الوحدات الصحية بمحافظة الشرقية تعمل بكامل طاقتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالوحدات الصحية لـ ٢٧٣٧ مواطنًا، وتقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بالوحدات الصحية لـ ١٢٥ مواطنًا، وتقديم الخدمة الطبية بالاستقبال بالوحدات الصحية لـ ١٢٣ حالة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية لـ ١٤٧٧ سيدة.

كما تم صرف الألبان المدعمة للأطفال بالوحدات الصحية لـ١٣٨٩ طفلًا وطفلة، وتم تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والبالغ عددهم ٤٩٢ منفذًا، لـ ٣٥٠ طفلًا، بعدد ٨٢٦ جرعة، وتقديم الخدمة الطبية  وفحص عدد ١٠٤ مواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية فحص المقبلين على الزواج، وتسليم ٧٤ شهادة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جارٍ استكمال العمل بجميع مكاتب الصحة والإدارات الصحية بجميع مدن ومراكز محافظة الشرقية بكامل طاقتها، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ديرية الصحة بالشرقية عيد الأضحى المبارك الخدمات الطبية تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية الوحدات الصحية تطعيم الأطفال

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