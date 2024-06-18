الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ
الفراخ

مع مرور اليوم الثالث لعيد الاضحى 2024 وزيادة الاقبال على اللحوم تشهد أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم استقرار محلوظ في المعاملات البورصة.

 

نرصد في هذا التقرر أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 واسعار مختلف انواع الدواجن الأخرى. 

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

 

سعر كيلو  لحم الفراخ البيضاء لأقل سعر  88 جنيه لأعلى سعر 89 جنيه

سعر كيلو   لحم الفراخ الساسو لأقل سعر  95 جنيه لأعلى سعر 96 جنيه

سعر كيلو   لحم الفراخ البلدي لأقل سعر  115 جنيه لأعلى سعر 116 جنيه

سعر كيلو   لحم أمهات أبيض لأقل سعر  72 جنيه لأعلى سعر 72 جنيه

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

 

سعر كتكوت أبيض شركات يوم لأقل سعر   27 جنيه لأعلى سعر 36 جنيه 

سعر كتكوت أبيض قطعان يوم لأقل سعر   24 جنيه لأعلى سعر 24.25 جنيه 

سعر كتكوت ساسو يوم لأقل سعر   18 جنيه لأعلى سعر 19 جنيه 

سعر كتكوت ساسو بيور يوم لأقل سعر   19 جنيه لأعلى سعر 20 جنيه 

سعر كتكوت بلدي حر يوم لأقل سعر   7 جنيه لأعلى سعر 8 جنيه 

سعر كتكوت هجين يوم لأقل سعر    15 جنيه لأعلى سعر 16 جنيه 

سعر كتكوت جيل ثاني يوم لأقل سعر    16.5 جنيه لأعلى سعر 17.5 جنيه

سعر كتكوت روزي بيور يوم لأقل سعر    16.5 جنيه لأعلى سعر 17.5 جنيه

البلطي بين 45 و65 جنيه.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

تراجع أسعار الذهب وسط تباطؤ الطلب بالأسواق المحلية

 

سعر البيض 

 

سعر بيض أحمر كرتونه لأقل سعر     150 جنيه لأعلى سعر 152 جنيه

سعر بيض أبيض كرتونه لأقل سعر     150 جنيه لأعلى سعر 151 جنيه 

سعر بيض بلدي كرتونه لأقل سعر     125 جنيه لأعلى سعر 126 جنيه

 

سعر البط اليوم 

 

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم لأقل سعر     14.5 جنيه لأعلى سعر 15.5 جنيه 

سعر كتكوت بط مسكوفي يوم لأقل سعر     43 جنيه لأعلى سعر 44 جنيه 

سعر كتكوت بط مولارد يوم لأقل سعر     28.00 جنيه لأعلى سعر 28.75 جنيه 

سعر كيلو لحم بط بلدي لأقل سعر     110 جنيه لأعلى سعر 111 جنيه

سعر كيلو لحم بط فرنساوي لأقل سعر     65 جنيه لأعلى سعر 66 جنيه 

سعر كيلو لحم بط مسكوفي لأقل سعر    95 جنيه لأعلى سعر 96 جنيه 

سعر كيلو لحم بط مولار لأقل سعر     80 جنيه لأعلى سعر 81 جنيه

txt

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 18-6-2024

txt

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

 

أسعار الفراخ البيضاء سعر البيض اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار الكتاكيت اليوم سعر البط اليوم

الأكثر قراءة

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

حاول إشعال النيران فى صاحب سوبر ماركت فأحرق نفسه بالمولوتوف فى الجيزة

حقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)

"فسحة عيد وطراوة".. أهالي القليوبية يهربون إلى "منتجع الغلابة" بالقناطر

جدول مباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى موسم 2024-2025

توجيهات من وزير المالية بشأن إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج فى رحلة العودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"