مع مرور اليوم الثالث لعيد الاضحى 2024 وزيادة الاقبال على اللحوم تشهد أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم استقرار محلوظ في المعاملات البورصة.

نرصد في هذا التقرر أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 واسعار مختلف انواع الدواجن الأخرى.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء لأقل سعر 88 جنيه لأعلى سعر 89 جنيه

سعر كيلو لحم الفراخ الساسو لأقل سعر 95 جنيه لأعلى سعر 96 جنيه

سعر كيلو لحم الفراخ البلدي لأقل سعر 115 جنيه لأعلى سعر 116 جنيه

سعر كيلو لحم أمهات أبيض لأقل سعر 72 جنيه لأعلى سعر 72 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض شركات يوم لأقل سعر 27 جنيه لأعلى سعر 36 جنيه

سعر كتكوت أبيض قطعان يوم لأقل سعر 24 جنيه لأعلى سعر 24.25 جنيه

سعر كتكوت ساسو يوم لأقل سعر 18 جنيه لأعلى سعر 19 جنيه

سعر كتكوت ساسو بيور يوم لأقل سعر 19 جنيه لأعلى سعر 20 جنيه

سعر كتكوت بلدي حر يوم لأقل سعر 7 جنيه لأعلى سعر 8 جنيه

سعر كتكوت هجين يوم لأقل سعر 15 جنيه لأعلى سعر 16 جنيه

سعر كتكوت جيل ثاني يوم لأقل سعر 16.5 جنيه لأعلى سعر 17.5 جنيه

سعر كتكوت روزي بيور يوم لأقل سعر 16.5 جنيه لأعلى سعر 17.5 جنيه

سعر البيض

سعر بيض أحمر كرتونه لأقل سعر 150 جنيه لأعلى سعر 152 جنيه

سعر بيض أبيض كرتونه لأقل سعر 150 جنيه لأعلى سعر 151 جنيه

سعر بيض بلدي كرتونه لأقل سعر 125 جنيه لأعلى سعر 126 جنيه

سعر البط اليوم

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم لأقل سعر 14.5 جنيه لأعلى سعر 15.5 جنيه

سعر كتكوت بط مسكوفي يوم لأقل سعر 43 جنيه لأعلى سعر 44 جنيه

سعر كتكوت بط مولارد يوم لأقل سعر 28.00 جنيه لأعلى سعر 28.75 جنيه

سعر كيلو لحم بط بلدي لأقل سعر 110 جنيه لأعلى سعر 111 جنيه

سعر كيلو لحم بط فرنساوي لأقل سعر 65 جنيه لأعلى سعر 66 جنيه

سعر كيلو لحم بط مسكوفي لأقل سعر 95 جنيه لأعلى سعر 96 جنيه

سعر كيلو لحم بط مولار لأقل سعر 80 جنيه لأعلى سعر 81 جنيه