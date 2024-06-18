الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن ينهى استعداداته لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الليلة

مباراة الأهلي والاتحاد
مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير

وشكلت الأجهزة الأمنية، وأطقم المجموعة الإفريقية، فرقًا أمنيّة لتأمين دخول الجماهير ومنع دخول المحظورات، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

 

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلي بعد التتويج الإفريقي.

يحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاءً، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفًا، وتلقت شباكه 17 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها، وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، وتلقت شباكه 32 هدفًا.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الاهلى الاتحاد السكندرى استاد برج العرب الدورى المصرى

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