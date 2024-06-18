من الممشى السياحى.. احتفالات أهالى الأقصر بثالث أيام عيد الأضحى المبارك

رصد محمد محروس، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من محافظة الأقصر، مظاهر احتفال المواطنين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك في منطقة الممشى السياحي، الذي تم تطويره مؤخرًا، ويبلغ طوله حوالي ألف متر، بالتوازي مع كورنيش الأقصر الذي يبلغ طوله حوالي 1700 متر.

وأضاف محروس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الممشى والكورنيش هو أحد أهم المتنفسات بالنسبة لأهالي محافظة الأقصر وزوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث رصد منذ الصباح توافد العديد من الأسر على الكورنيش وعلى الممشى السياحي لقضاء وقت ممتع في هذا الممشى، الذي تم تزويده بعدد من الكافيهات والمطاعم والخدمات المختلفة التي يمكن أن يحتاجها الزائر خلال تواجده في هذا المكان.

وأوضح أن عيد الأضحى في الأقصر له طابع مميز، فبالإضافة إلى الكورنيش وإلى الحدائق وإلى الأماكن الطبيعية المختلفة التي يوجد منها عدد كبير في المحافظة، هناك أيضا المواقع الأثرية التي تنتشر في كل أنحاء الأقصر في بريها الشرقي والغربي، والتي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين عليها خلال عيد الأضحى المبارك.