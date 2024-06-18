أفلام عيد الأضحى 2024.. سر تصدر فيلم أهل الكهف لـ"تريند جوجل"

تصدر اسم فيلم أهل الكهف، لـ خالد النبوي محركات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال أيام عيد الأضحى 2024، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد عرضه داخل دور العرض السينمائي المختلفة وذلك بسبب انضمام عدد كبير من نجوم الفن للفيلم السينمائي، ويرصد "الدستور" سر تصدر فيلم أهل الكهف لـ"تريند جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في سياق السطور التالية.

سر تصدر فيلم أهل الكهف لـ"تريند جوجل"

وتصدر فيلم أهل الكهف تريند جوجل بسبب أسماء النجوم الذين شاركوا في العمل الفني، حيث وصل عددهم لـ11 فنان، من بينهم الفنان خالد النبوي، والفنانة غادة عادل، والفنانة هاجر أحمد، والفنان محمد فراج، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

بالإضافة إلى أن فيلم "أهل الكهف"، مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وينضم إلى فئة الأفلام التاريخية وهذه الأفلام من النادر أن يعرض لها في فيلم في دور العرض السينمائي.

ماذا قال روّاد السوشيال عن أهل الكهف

وكتبت أميرة نور، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلقًا: "شوفت فيلم اهل الكهف انصحكوا تشوفوا، وهيبقي الاختيار الانسب لو عايز تشوف فيلم مع عائلتك في العيد. لانه الانضف في وسط افلام العيد. هو +12 لأنه فيه معارك ود*م كتير فمش مناسب للأطفال".

وأضاف: "انا خارجة من الفيلم مبسوطة شوفت شوية تمثيل حلوين اوي"، وعلّق حساب حمل اسم هشام المصري، من روّاد السوشيال ميديا عن الفيلم السينمائي، قائلًا: "فيلم اهل الكهف ده إبدااااااااع بجد".

وكتبت دينا حسني، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصة "فيسبوك" قائلًة: "برافو اهل الكهف برافو الحج عمرو عرفة وكل فريق الفيلم حاجة محترمة وسط موسم تجاري".

أبطال وصنّاع فيلم أهل الكهف

يشارك النجم خالد النبوي، كلٍ من غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.