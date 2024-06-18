نسب إشغال 100%.. شواطئ الإسكندرية تغلق بعض أبوابها لاكتمال العدد

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفعت نسب الإشغال لـ 100% في العديد من شواطئ المدينة الساحلية والتي يبلغ عددها 60 شاطئًا تستقبل جميع المصطافين والزائرين من المحافظات المختلفة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيانٍ اليوم، أن شواطئ الإسكندرية شهدت توافدًا كبيرًا من المصطافين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث ارتفعت نسب الإشغال وأغلقت العديد من الشواطئ أبوابها لاكتمال العدد.

شواطئ أغلقت أبوابها لاكتمال العدد

وأشارت "مصايف الإسكندرية" إلى أن كل من شواطئ ميرامار الشرقي وجزيرة الذهب، والهانوفيل العام، أغلقت أبوابها، حيث وصلت نسبة الإشغال لـ100%، وبدأ مفتشي الإدارة بتوجيه الرواد إلى الشواطئ التي مازالت نسب اشغالها تسمح باستقبال الرواد، كما ارتفعت نسب الإشغال بكل من شاطئ اسكندر ل95 %، وشاطئ العصافرة إلى 80%، والهانوفيل الخدمة 95%، وشاطئ بحري المميز نسبة اشغال 90% مع فترة الظهيرة، ومن المتوقع وصول كافة الشواطئ للنسب القصوى مع منتصف اليوم.

وشددت الإدارة المركزية على الالتزام باتباع تعليمات فرق الإنقاذ حرصًا على رواد الشواطئ، مؤكدة على انتشار مفتشي الإدارة بكافة الشواطئ للمتابعة والمرور لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الإنضباط.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هناك متابعة مستمرة لحالة الشواطئ، لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لأحكام الرقابة على الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم،

وشدد على مستأجري الشواطئ بمنع الاكرامية، وفي حالة فرض أحد العاملين إكرامية بالإكراه على المواطن التواصل معنا فورًا من داخل الشاطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن عدم وضع العامل شمسية أمام أحد الرواد والتواصل مع الإدارة إذا تم ذلك.

وطالب المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى البحر أو على الرمال، للمحافظة على الشواطئ، ومنع الخروج خارج الشاطئ بملابس البحر للمحافظة على الآداب العامة للطريق.

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