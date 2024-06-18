الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نسب إشغال 100%.. شواطئ الإسكندرية تغلق بعض أبوابها لاكتمال العدد

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية اليوم

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفعت نسب الإشغال لـ 100% في العديد من شواطئ المدينة الساحلية والتي يبلغ عددها 60 شاطئًا تستقبل جميع المصطافين والزائرين من المحافظات المختلفة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيانٍ اليوم، أن شواطئ الإسكندرية شهدت توافدًا كبيرًا من المصطافين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث ارتفعت نسب الإشغال وأغلقت العديد من الشواطئ أبوابها لاكتمال العدد.

شواطئ أغلقت أبوابها لاكتمال العدد 

وأشارت "مصايف الإسكندرية" إلى أن كل من شواطئ ميرامار الشرقي وجزيرة الذهب، والهانوفيل العام، أغلقت أبوابها، حيث وصلت نسبة الإشغال لـ100%، وبدأ مفتشي الإدارة بتوجيه الرواد إلى الشواطئ التي مازالت نسب اشغالها تسمح باستقبال الرواد، كما ارتفعت نسب الإشغال بكل من شاطئ اسكندر ل95 %، وشاطئ العصافرة إلى 80%، والهانوفيل الخدمة 95%، وشاطئ بحري المميز نسبة اشغال 90% مع فترة الظهيرة، ومن المتوقع وصول كافة الشواطئ للنسب القصوى مع منتصف اليوم.

وشددت الإدارة المركزية على الالتزام باتباع تعليمات فرق الإنقاذ حرصًا على رواد الشواطئ، مؤكدة على انتشار مفتشي الإدارة  بكافة الشواطئ للمتابعة والمرور لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الإنضباط.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هناك متابعة مستمرة لحالة الشواطئ، لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لأحكام الرقابة على الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم،

وشدد على مستأجري الشواطئ بمنع الاكرامية، وفي حالة فرض أحد العاملين إكرامية بالإكراه على المواطن التواصل معنا فورًا من داخل الشاطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن عدم وضع العامل شمسية أمام أحد الرواد والتواصل مع الإدارة إذا تم ذلك.

وطالب المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى البحر أو على الرمال، للمحافظة على الشواطئ، ومنع الخروج خارج الشاطئ بملابس البحر للمحافظة على الآداب العامة للطريق. 

IMG-20240618-WA0014
IMG-20240618-WA0014
IMG-20240618-WA0015
IMG-20240618-WA0015
IMG-20240618-WA0016
IMG-20240618-WA0016
IMG-20240618-WA0018
IMG-20240618-WA0018
شواطئ الإسكندرية عيد الأضحى المدينة الساحلية نسب الإشغال مصايف الإسكندرية

مواد متعلقة

ثالث أيام عيد الأضحى.. 70% إشغال شواطئ الإسكندرية خلال ساعات فقط

حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 10 آلاف زائر فى ثانى أيام عيد الأضحى

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد الشواطئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

شواطئ الإسكندرية تستقبل المصطافين في ثاني أيام عيد الأضحى

وكيل "صحة الإسكندرية" في جولات للمستشفيات لمتابعة سير العمل خلال عيد الأضحى

إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى (صور)

"رياضة الإسكندرية": 400 ألف أدوا صلاة عيد الأضحى بساحات مراكز الشباب

الأكثر قراءة

إصابة 3 في حادث تصادم "ميكروباص" مع دراجة نارية بالقليوبية

"كلب" يضع "الكلبشات" فى يد طالب بالمرج

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

استجابة لـ"الدستور".. فريق طبي لفحص أسرة "بائع غزل البنات" بسوهاج

بالشواطئ والمرافق العامة.. الأجهزة التنفيذية تتابع انتظام الخدمات وجودتها خلال عطلة العيد ببورسعيد

فى عيد ميلاد نورا المعتزلة.. معلومات عن أنثى الجوزاء (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلي يقتل 17 فلسطينيا في مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"

المفوض السامى لحقوق الإنسان: مقتل 528 فلسطينيًا بالضفة يثير مخاوف من "القتل غير القانونى"