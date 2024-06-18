"فتح": نتنياهو منذ 7 أكتوبر لم يحقق شيئًا سوى خروجه عن القانون الدولى

قال أمين سر حركة فتح في هولندا، زايد تيم، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام والأمن والأمان؛ على خلفية انتهاكه القانون الدولي والقانون الإنساني في قطاع غزة.

حرب إبادة حقيقية فى قطاع غزة

وتابع، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن نتنياهو منذ 7 أكتوبر حتى الآن لم يحقق شيئا سوى خروجه عن القانون الدولي وارتكابه حرب إبادة حقيقية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الزيارات الأمريكية المتتالية إلى إسرائيل هي محاولة من واشنطن لعدم توسيع مجال الحرب خصوصا في شمال فلسطين.

القصف الإسرائيلى على غزة حوَّل القطاع إلى "جحيم على الأرض"

وفي وقت سابق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، إن القصف الإسرائيلى على غزة حوّل القطاع المحاصر إلى "جحيم على الأرض"، موضحًا أن إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية، واعتمدت سياسة التجويع وإغلاق المعابر وارتكاب المجازر، وهناك تصريحات كثيرة ووثائق وتقارير وأدلة من منظمات عدة تؤكد ذلك؛ لذا يجب تطبيق واحترام القانون الإنساني والقانون الدولي بشكل واضح.