الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فتح": نتنياهو منذ 7 أكتوبر لم يحقق شيئًا سوى خروجه عن القانون الدولى

نتنياهو
نتنياهو

قال أمين سر حركة فتح في هولندا، زايد تيم، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام والأمن والأمان؛ على خلفية انتهاكه القانون الدولي والقانون الإنساني في قطاع غزة.

حرب إبادة حقيقية فى قطاع غزة

وتابع، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن نتنياهو منذ 7 أكتوبر حتى الآن لم يحقق شيئا سوى خروجه عن القانون الدولي وارتكابه حرب إبادة حقيقية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الزيارات الأمريكية المتتالية إلى إسرائيل هي محاولة من واشنطن لعدم توسيع مجال الحرب خصوصا في شمال فلسطين.

القصف الإسرائيلى على غزة حوَّل القطاع إلى "جحيم على الأرض"

وفي وقت سابق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، إن القصف الإسرائيلى على غزة حوّل القطاع المحاصر إلى "جحيم على الأرض"، موضحًا أن إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية، واعتمدت سياسة التجويع وإغلاق المعابر وارتكاب المجازر، وهناك تصريحات كثيرة ووثائق وتقارير وأدلة من منظمات عدة تؤكد ذلك؛ لذا يجب تطبيق واحترام القانون الإنساني والقانون الدولي بشكل واضح.

القانون الدولي قطاع غزة القانون الإنساني في قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل حركة فتح غزة فلسطين

مواد متعلقة

الصين: ملتزمون بتعزيز محادثات السلام لحل الأزمة الأوكرانية.. ولسنا طرفًا فيها

مسئول بفريق التفاوض: وقف الحرب والانسحاب من غزة لن يكون ممكنًا إلا بالمفاوضات

بينى جانتس يُطالب نتنياهو بإقالة نائب رئيس الكنيست

أمريكا تُحذّر إسرائيل من الحرب ضد حزب الله: هجوم إيراني يصعب التصدي له

وصفها بالمجنونة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو

"القاهرة الإخبارية": المبعوث الأمريكي يصل بيروت عقب زيارته إسرائيل

قوات الاحتلال تتوغل بعدة محاور بمدينة رفح جنوب غزة

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحام عدة قرى وبلدات فى رام الله

الأكثر قراءة

"كلب" يضع "الكلبشات" فى يد طالب بالمرج

إصابة 3 في حادث تصادم "ميكروباص" مع دراجة نارية بالقليوبية

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

استجابة لـ"الدستور".. فريق طبي لفحص أسرة "بائع غزل البنات" بسوهاج

بالشواطئ والمرافق العامة.. الأجهزة التنفيذية تتابع انتظام الخدمات وجودتها خلال عطلة العيد ببورسعيد

فى عيد ميلاد نورا المعتزلة.. معلومات عن أنثى الجوزاء (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلي يقتل 17 فلسطينيا في مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"

المفوض السامى لحقوق الإنسان: مقتل 528 فلسطينيًا بالضفة يثير مخاوف من "القتل غير القانونى"