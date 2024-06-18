الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "التحالف الوطني": 4 ملايين أسرة تستفيد من توزيعات اللحوم والأضاحي

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن كل مؤسسات التحالف الوطني تعمل على ذبح الأضاحي وتوزيعها على كل الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الأمر الأهم بالنسبة لأمانات التحالف المنتشرة في كل محافظات الجمهورية هو إدخال البهجة على الأطفال من خلال زيارة دور الأيتام والرعاية وتوزيع الهدايا عليهم.

وأضاف "زمزم"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن أكثر من 4 ملايين أسرة تستفيد من توزيع مؤسسات التحالف الوطني للحوم والأضاحي بشكل مباشر.

يتم ذبح وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا منذ اليوم الأول بعد صلاة العيد مباشرة

وتابع،  عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يتم ذبح وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا منذ اليوم الأول بعد صلاة العيد مباشرة وسوف يستمر الأمر حتى رابع أيام العيد، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات داخل التحالف الوطني توزع آلاف من الأطنان من المواد الغذائية بجوار لحوم الأضاحي، وهذا الأمر جديد بالعام الحالي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مصطفى زمزم

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