كاتب صحفي: أكثر من 1200 سلسلة غذائية تتعاون مع مبادرة "كلنا واحد"

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن مبادرة رئاسة مجلس الوزراء "كلنا واحد"، واحدة من أهم المبادرات المطروحة مؤخرا، وتتميز بتعاونها مع القطاع الخاص، موضحا أن أكثر من 1200 سلسلة غذائية تتعاون مع المبادرة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والتموين.

وأضاف عز الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن مبادرة كلنا واحد تتميز بالتنظيم الكبير، وانطلقت في فترة صعبة جدا كانت بها مشاكل في تخليص الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن السلع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار بشكل مبالغ فيه، وتحوله لسلعة يتم المضاربة عليها.

الحكومة المصرية لم تتخذ قرارات تغير طبيعة السوق

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لم تتخذ قرارات تحجر أو تغير طبيعة السوق، ولكنها تعاونت مع القطاع الخاص والتجار الوطنيين، بهدف السماح بتصريف المخزون الموجود لدى المتاجر.