الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة حاج من المنوفية أثناء أداء مناسك الحج.. والمحافظة تسجل 16 وفاة

المتوفى
المتوفى

توفي حاج مصري يدعى سامي طاحون، مدير إدارة التفتيش بمنطقة بريد شمال المنوفية سابقا، 63 عاما، في أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية

أكد أحد أهالي قرية “شما” التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مسقط رأس المتوفى، أن أسرته تلقت خبر وفاته اليوم، وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، كون الرجل يتمتع بحسن الخلق ويعرف بينهم بكرمه.

سامي طاحون سجل حالة الوفاة الـ16 من أهالي محافظة المنوفية في أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية. 

أكد أحد الأهالي ان أسرته سوف تقيم  صلاة الغائب على المتوفى وذلك عقب علمهم  بخبر وفاته وانه تم دفنه في الأرض المباركه بالمملكة العربية السعودية وتم اتخاذ الازم من الجهات المختصه والمرافقين. 

وكانت توفيت الحاجة لواحظ ذكي عبد العزيز، ابنة قرية كفر "قورص" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الانتهاء من الوقوف بجبل عرفات واستكمال مناسك الحج. 

وعلمت أسرة “الحاجة لواحظ” بخبر وفاتها ودفنها أمس من أحد المرافقين لها. 

وفيات الحجاج من المنوفية

كان قد سادت حالة من الحزن علي مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، عقب انتشار خبر وفاة الحاج مصطفى نجم بين أهالي قريته كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مؤكدين أنه كان طيب الخلق لذلك نال حسن الخاتمة. 

كانت قد توفيت أمس الحالة العاشرة من حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائه مناسك الحاج، وتدعي الحاجة هالة عبدالعزيز القاضي، والمقيمة بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء تأدية مناسك الحج، في المملكة العربية السعودية.

وقد انتشرت العديد من البوستات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي قرية البتانون لنعي الحاجة هالة عبدالعزيز القاضي، ابنة القرية، والتي رزقها الله حسن الخاتمة، محرمة ملبية إلي نداء الله سبحانه وتعالى.


وتأكدت أسرة المتوفى أنه تم دفنها بالمملكة في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب وفاتها مباشرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكانت قد شهدت محافظة المنوفية حتى الآن 11 حالة وفاة بين الحجاج هذا الموسم من مختلف مراكز وقرى محافظة المنوفية.

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