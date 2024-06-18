إقبال كبير على حديقة الحيوان بالإسكندرية في أول وثاني أيام عيد الأضحى

كشفت الدكتورة أمينة فتحي مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، تفاصيل استقبال الحديقة لـ 4000 زائر أول أيام العيد وثاني يوم شهد استقبال 10 آلاف زائر، موضحة أن زيادة عدد الزائرين في اليوم الثاني بسبب انخفاض درجات الحرارة عن أول أيام العيد.

إقبال كبير

وأضافت “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية عبر “ القناة الأولى ”، اليوم الثلاثاء، أن حديقة الحيوان بالإسكندرية أصبحت الحديقة رقم واحد على مستوى الجمهورية، في ظل ما تشهده حديقة الجيزة من تطوير حاليًا، لافتة إلى أن الحديقة تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأشارت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إلى أنه تم إضافة أشياء جديدة للحديقة ومنها حديقة مفتوحة يوجد بها حيوانات أليفة يستطيع الزائر التعامل معها بشكل مباشر، مضيفة أن الأنشطة الجديدة التي شهدتها الحديقة ساعدت في جذب مزيد من الزوار.