طريقة تحضير عرق الفلتو في المنزل خلال دقائق

عرق الفلتو هو أحد الأطباق الشهية التي يتميز بها المطبخ العربي، وهو عبارة عن قطعة كبيرة من لحم البقر تُطهى بطرق متعددة لتصبح طرية ولذيذة. في هذا الموضوع، سنتناول طريقة تحضير عرق الفلتو بخطوات مفصلة:

مكونات طريقة عمل عرق الفلتو

- عرق الفلتو (1.5 إلى 2 كيلو جرام).

- 2 بصل متوسط الحجم.

- 4 فصوص ثوم مفروم.

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

- 2 ورقة غار.

- 2 عود قرفة.

- 4 حبات من الهيل.

- كوب من مرق اللحم أو الماء.

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طريقة تحضير عرق الفلتو

1 تحضير اللحم:

- اغسل عرق الفلتو جيدًا وجففه بمناديل ورقية.

- افرك العرق بخليط من الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة.

2 تحضير المكونات الأخرى:

- قشر وقطع البصل إلى شرائح.

- سخن زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة.



3 تحمير اللحم:

- أضف عرق الفلتو إلى القدر وحمره من جميع الجهات حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا.

- أخرج اللحم من القدر واتركه جانبًا.



4 إعداد الخضروات:

- في نفس القدر، أضف شرائح البصل وقلّبها حتى تذبل وتصبح شفافة.

- أضف الثوم المفروم وقلّب لبضع دقائق إضافية.



5 الطبخ النهائي:

- أعد عرق الفلتو إلى القدر وأضف ورق الغار، القرفة، والهيل.

- صب مرق اللحم أو الماء فوق اللحم حتى يغطي نصفه.

- غط القدر واتركه على نار خفيفة لمدة 1.5 إلى 2 ساعة أو حتى ينضج اللحم تمامًا.

6 التقديم:

- أخرج عرق الفلتو من القدر واتركه يرتاح لبضع دقائق قبل تقطيعه إلى شرائح.

- قدّم اللحم مع صلصة البصل والثوم، ويمكن تقديمه بجانب الأرز أو الخضروات المشوية.



نصائح:

- يمكن إضافة الخضروات مثل الجزر والبطاطس إلى القدر خلال الطهي للحصول على نكهة إضافية.

- تأكد من عدم فتح الغطاء بشكل متكرر أثناء الطهي للحفاظ على الحرارة والرطوبة داخل القدر.

تكون قد حضرت عرق الفلتو بطريقة مثالية، حيث يجمع بين الطراوة والنكهة الغنية، هذا الطبق يعتبر من الأطباق المميزة التي يمكن تقديمها في المناسبات الخاصة والعائلية.