تنسيق الكليات 2023 وتوقعات التنسيق العام الجاري
تنسيق الكليات 2023 أعلنته وزارة التعليم العالي بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المتوقع أن يكون قريب من تنسيق الكليات 2024 نظرًا لاستمرار تطبيق نفس نظام التعليم، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق الكليات 2023 وتوقعات التنسيق العام الجاري.
تنسيق الكليات 2023
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
صيدلة جنوب الوادي 370.5
صيدلة المنصورة 370
هندسة دمياط 361.5
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تخطيط عمراني القاهرة 342
توقعات تنسيق الكليات 2024
يتم تحديد تنسيق الكليات 2024 وفق متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة 2024 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2024 قريب من العام الماضي، مع استمرار تطبيق نظام التعليم الجديد.