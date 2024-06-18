تنسيق الكليات 2023 أعلنته وزارة التعليم العالي بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المتوقع أن يكون قريب من تنسيق الكليات 2024 نظرًا لاستمرار تطبيق نفس نظام التعليم، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق الكليات 2023 وتوقعات التنسيق العام الجاري.

تنسيق الكليات 2023

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

صيدلة جنوب الوادي 370.5

صيدلة المنصورة 370

هندسة دمياط 361.5

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تخطيط عمراني القاهرة 342

توقعات تنسيق الكليات 2024

يتم تحديد تنسيق الكليات 2024 وفق متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة 2024 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2024 قريب من العام الماضي، مع استمرار تطبيق نظام التعليم الجديد.