أساقفة إيبارشيات وأديرة سوهاج يهنئون قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك

حرص أساقفة إيبارشيات محافظة سوهاج، على تقديم التهنئة بعيد الأضحي المبارك 2024.

قدم أصحاب النيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ووفد من كهنة ايبارشية طهطا وجهينة، التهنئة بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة سوهاج.

وزار الأب المطران والآباء الأساقفة ومرافقوهم مبنى المحافظة، وكان في استقبالهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والمحلية.

وفي السياق ذاته زار صاحبا النيافة الأنبا باخوم والأنبا متاؤس والراهب القمص أثناسيوس الشنودي، المنطقة الأزهرية بسوهاج صباح يوم العيد، حيث قدموا التهنئة لفضيلة الدكتور أحمد حمادي وقيادات الأزهر بسوهاج.

ومساء الاثنين زار نيافة الأنبا باخوم ووفد من كهنة ايبارشيته، مقر جامعة سوهاج لتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ونوابه وعمداء كليات الجامعة.

تهنئة مطرانية حلوان لقيادات محافظة القاهرة بعيد الأضحى المبارك

وكان قد قدم نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة، الخميس الماضي، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة القاهرة.

وزار نيافته والوفد المرافق مكتب المحافظة للمنطقة الجنوبية، وكان في استقبالهم المهندسة چيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.