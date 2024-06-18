الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بإيرادات 3.2 مليون جنيه.. "اللعب مع العيال" يحصد المركز الثانى فى شباك التذاكر

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

حقق فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، مساء أمس الإثنين، إيرادات بقيمة 3 ملايين و210 آلاف و864 جنيهًا، ليحصد المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، ضمن منافسات أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، التي تضم: "ولاد رزق 3"، "عصابة الماكس" و"أهل الكهف".

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، وبيومي فؤاد، وأسماء جلال، ويزو، وحجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة. وكان محمد إمام روج لأجدد أعماله السينمائية، فيلم اللعب مع العيال، الذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام) الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية "علام" وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

بدء عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما الشعب فى كفر الشيخ

عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما الشعب في كفر الشيخ خلال عيد الأضحي

"ولاد رزق" يتفوق على "اللعب مع العيال".. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

أبطال فيلم اللعب مع العيال فيلم اللعب مع العيال اللعب مع العيال موسم عيد الأضحي 2024 عيد الأضحى عيد الاضحى 2024

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