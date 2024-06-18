الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفلام عيد الأضحى.. إيراد فيلم "عصابة الماكس" لـ أحمد فهمى

عصابة الماكس
عصابة الماكس

حقق فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي، نجاحا كبيرا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، ليصل إلى المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر ضمن الأفلام المعروضة في الموسم الحالي، وحقق إيرادات في ثاني أيام العيد وصلت إلى مليون و509 آلاف جنيه.

أبطال فيلم عصابة الماكس

الفيلم من بطولة  أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

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قصة وأحداث فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

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