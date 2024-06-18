مراكز شباب الشرقية تستقبل المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى

"العيد أحلى بمراكز شباب مصر"..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كل المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ تنفيذًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة على مدار اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وفي سياقٍ متصل، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية على مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.