أفلام عيد الأضحى.. تعرف على إيراد فيلم "أهل الكهف" لخالد النبوى

حل فيلم أهل الكهف، للفنان خالد النبوي، في المركز الأخير مقارنة بالأفلام التي تعرض حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى المبارك 2024.

وسجل فيلم "أهل الكهف" للفنان خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح الشهير بـ"تايسون" إيرادات، أمس الإثنين، في السينما حوالي 948 ألف جنيه.

أبطال فيلم أهل الكهف

وفيلم “أهل الكهف” من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

خالد النبوى: "أهل الكهف" فيلم مختلف ولست مشغولًا بالمنافسة

وكان خالد النبوي قد أعرب عن سعادته بطرح فيلم “أهل الكهف” خلال موسم أفلام عيد الأضحى، خاصة بعد عدة تأجيلات شهدها العمل قبل طرحه، مشيرا إلى أنه كان ينتظر بلهفة شديدة مشاهدة الجمهور للعمل خاصة أنه فيلم مميز ومختلف.

ووجه خالد النبوي الشكر والتحية لجميع أبطال الفيلم الذين شاركوا في بطولة فيلم أهل الكهف وجميع صناعه ووجه لهم التحية على المجهود الكبير الذين بذلوه خلال التصوير.

وعن المنافسة الشرسة الذي يشهدها موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بمشاركة 5 أفلام لكبار نجوم الفن، قال إنه لا ينظر أبدا للمنافسة ولا يشغله أمرها، مؤكدا أن الشىد الوحيد الذي يشغله هو تقديم فيلم جيد ومختلف للجمهور ويليق بالفن المصري.

قصة فيلم أهل الكهف



الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من مشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.