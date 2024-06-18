الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطنون: مبادرة "كلنا واحد" وفرت مستلزمات عيد الأضحى بتخفيضات بلغت 40%

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد"

أشاد المواطنون بقرار وزارة الداخلية، إطلاق المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، لمدة شهر اعتبارًا من أول يونيو الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

المبادرة أسهمت في توفير مستلزمات عيد الأضحى من اللحوم والسلع الغذائية بتخفيضات 40%

وقال عدد من المواطنين خلال جولة ميدانية بعدد من المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة، إن المبادرة أسهمت في توفير مستلزمات عيد الأضحى لهم من اللحوم والسلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى.

توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2254 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالتوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى، وموردي لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وأشاد المواطنون بتنوع السلع المعروضة في المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة، سواء مستلزمات عيد الأضحى المبارك من ملابس وأحذية أو السلع الغذائية كاللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، أو السلع الاستراتيجية التي تعرض جميعها بجودة مميزة وأسعار مخفضة، وكذلك السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.

 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية

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الداخلية تطلق مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في إطار مبادرة كلنا واحد

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"كلنا واحد".. أقسام ومراكز الشرطة تواصل دعم محدودي الدخل بالمحافظات

وتواصل وزارة الداخلية توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد المرحلة السادسة والعشرين وزارة الداخلية عيد الأضحى المبارك عبدالفتاح السيسي

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