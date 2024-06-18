الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هو يوم القر؟.. يستجاب فيه الدعاء

يوم القر
يوم القر

وخلال الساعات تزايد عمليات البحث مؤشر البحث  جوجل عن "يوم القر" ويتسال قطاع كبير من المسلمين عن ما هو  يوم القر واحتفل المسلمين السبت الماضي بأول أيام عيد الأضحى، وفي هذا اليوم المبارك، تتعالي تكبيرات العيد لعدة أيام، وتتزين المنازل، وتسيطر أجواء البهجة والفرحة. 

 ما هو يوم القر؟

يوم القر هو اليوم الذي يقرون الناس أي يستقرون فيه بمنى بعد أن انتهوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا ويطلق على "يوم القر" ثاني أيام العيد عيد الأضحى، أي الموافق 11 من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، وواحد من الأيام القليلة في السنة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن صيامها مهما كانت الأسباب في يوم القر يؤدي حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر وفي أي وقت نظرًا للازدحام.

هل يجوز الصيام في أيام التشريق؟

ما حكم المبيت بمنى ليالى أيام التشريق؟.. دار الإفتاء تجيب

لماذا النهي عن الصيام في يوم القر؟

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن صيام يوم القر مهما كانت الأسباب، إذ ورد عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ"، وأيام التشريق هي الثلاثة أيام التالية ليوم النحر، وتوافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.

لماذا الدعاء في يوم القر؟

عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر به الناس في خطبته الملقاة يوم النحر، فكان يقول: بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام، الّتي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُردّ فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عزّ وجل. وبذلك يؤكد عن استجابة الدعاء في يوم القر.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ".  

 

يوم القر ما هو يوم القر طواف الإفاضة عيد الأضحى العيد الصيام لماذا الدعاء في يوم القر

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

خنق طفل حتى الموت وذبح أسرة كاملة.. جرائم هزت مصر فى الأعياد

مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

حبس شاب بتهمة التعدى على كلب حتى نفوقه فى المرج 4 أيام

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"