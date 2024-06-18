ما هو يوم القر؟.. يستجاب فيه الدعاء

وخلال الساعات تزايد عمليات البحث مؤشر البحث جوجل عن "يوم القر" ويتسال قطاع كبير من المسلمين عن ما هو يوم القر واحتفل المسلمين السبت الماضي بأول أيام عيد الأضحى، وفي هذا اليوم المبارك، تتعالي تكبيرات العيد لعدة أيام، وتتزين المنازل، وتسيطر أجواء البهجة والفرحة.

ما هو يوم القر؟

يوم القر هو اليوم الذي يقرون الناس أي يستقرون فيه بمنى بعد أن انتهوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا ويطلق على "يوم القر" ثاني أيام العيد عيد الأضحى، أي الموافق 11 من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، وواحد من الأيام القليلة في السنة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن صيامها مهما كانت الأسباب في يوم القر يؤدي حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر وفي أي وقت نظرًا للازدحام.

لماذا النهي عن الصيام في يوم القر؟

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن صيام يوم القر مهما كانت الأسباب، إذ ورد عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ"، وأيام التشريق هي الثلاثة أيام التالية ليوم النحر، وتوافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.

لماذا الدعاء في يوم القر؟

عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر به الناس في خطبته الملقاة يوم النحر، فكان يقول: بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام، الّتي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُردّ فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عزّ وجل. وبذلك يؤكد عن استجابة الدعاء في يوم القر.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ".