الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ازاي تستغل الأيام المتبقية في العيد؟

فرحة العيد - صورة
فرحة العيد - صورة ارشيفية

أوشكت إجازة عيد الأضحى على الانتهاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا فمن الأفضل أن يتم استغلال الأيام المتبقية في الراحة وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة، سواء في المنزل أو خارجه، ويقدم الدستور في التقرير التالي أفضل الطرق لقضاء إجازة عيد الأضحى.

"إكسترا نيوز" ترصد الأجواء بـ"ممشى أهل مصر" واستقبال الزوار فى ثالث أيام العيد

ازاي تستغل الايام المتبقية في العيد"

ينصح باستغلال ما تبقى من إجازة عيد الأضحى بقراءة كتاب للانفصال عن الواقع والدخول في عالم خيالى ساحر كما رسمه المؤلف، مما يساعد على التخلص من الشعور بالملل، والتخلص من التوتر أيضا قبل العودة للروتين والعمل بشكل يومي لساعات معينة.

ينصح بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، لمدة ساعة يوميًا سواء ممارسة تمرين اليوجا أو الجرى أو المشى وغيرها من أنواع الرياضات للتخلص من الشعور بالملل.

يمكن السفر مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة، للاستمتاع بأجواء الصيف أمام البحر أو النزول لحمامات السباحة وقضاء أوقات مميزة.

من الممكن تجهيز قائمة بالأماكن الجديدة لزيارتها مع الأصدقاء أو الأقارب، والوصول إلى المعلومات الجديدة ومعرفة التاريخ.

يعمل الخروج والتنزه مع أفراد الأسرة أو الأقرباء على التخلص من الشعور بالملل وتكوين علاقات مترابطة مع الآخرين، دون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوطيد العلاقات.

يمكن الاسترخاء والحصول على قسط كافٍ من النوم للشعور بالراحة والسعادة للاستعداد للأرق والتوتر المصاحب لأيام العمل.

قم بدمج ممارسات العقل والجسم مثل اليوغا  أو التأمل في احتفالات عيد الأضحى لتعزيز الاسترخاء والسلام الداخلي، ابحث عن مكان هادئ في الهواء الطلق أو أنشئ جوًا هادئًا في الداخل حيث يمكنك الاسترخاء وإعادة شحن جسمك وعقلك، ركز على التنفس العميق والوعي الذهني لتقليل التوتر وتعزيز الرفاهية.

حور الاحتفالات الترفيهية المقامة في الأماكن المختلفة والتي يتم الإعلان عنها خلال أيام الأعياد، للترفيه عن المواطنين والقضاء على الملل وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة.

يمكن مقابلة الأصدقاء أو الأقارب المفضلين وطهي الأطعمة المفضلة وتناولها وسط أجواء مرحة ومميزة.

تساعد الهوايات الفنية في تطوير موهبة الفرد والتخلص من الإحساس بالملل طوال فترة الإجازة، والأعياد.

عيد الأضحى اجازة التمارين الرياضية تمرين اليوجا الاسترخاء

مواد متعلقة

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

عاجل.. الاحتلال يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان

"إبراء للذمة.. آخر ما كتبه طبيب المنوفية قبل وفاته بـ 3 ساعات (صور)

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب سيارة أعلى كوبري جيهان بالمنوفية لـ 4 وفيات

صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"