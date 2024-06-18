ترشيح 218 من العاملين بـ"الصحة" للتدريب والدراسة بالخارج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا " دكتوراة – ماجستير – دبلوم " بلغ 8 آلاف و481 مرشحًا، للعام الدراسي 2023 - 2024، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 11 ألفًا و563 من أعضاء المهن الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الترشيحات للدراسات العليا شملت 4 آلاف و760 طبيب بشري، و3 آلاف و167طبيب أسنان، 119 صيدليًا، و24 أخصائي علاج طبيعي، و410 أخصائي تمريض، بالإضافة إلى ترشيح أحد الحاصلين على بكالوريوس العلوم، وذلك في 128 تخصصًا صحيًا.

ولفت إلى عقد 26 محاضرة لأطباء التكليف بمختلف مديريات الشؤون الصحية؛ وذلك بهدف شرح كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار الجامعات المطلوبة للدراسة، وكذلك تدريب العاملين بالمديريات على إجراءات حركة الترشيح الوزاري.

وأشارت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم ترشيح 218 من العاملين بوزارة الصحة للمنح الدراسية بالخارج، وذلك بعدد من الدول شملت (الصين، والهند، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، واستراليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا)؛ وذلك للتدريب على عدد من البرامج في مجالات الطب الوقائي، والصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية الصحية، ونظم للتحول الرقمي.



ومن جهتها؛ أشارت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان، إلى استحداث نظام إلكتروني يسمح بالربط مع جميع مديريات الشؤون الصحية؛ وذلك بهدف ميكنة إجراءات العمل بها في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا العام الدراسي القادم 2024-2025، لافتة إلى توحيد الإجراءات المعمول بها للترشح باستخدام دليل عمل موحد لمعرفة كيفية مراجعة بيانات المرشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح والبعثات.