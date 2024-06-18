الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية

التمريض
التمريض

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمرحلة الثانوية ويمثل تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية فرصة مهمة بالنسبة لطلاب المحافظة المقبلين على هذه المدرسة ولكن يختلف تنسيق التمريض من عام لعام طبقا لعدد الاستيعاب المطلوب في المدرسة.

ننشر في هذا التقرير تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية من خلال التوقعات التي ظهر بها تنسيق العام الماضي ومن المتوقع أن يصدر تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية خلال أيام عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية

وفق تنسيق التمريض العام الماضي 2023 كان الحد الادنى للقبول في مدارس التمريض بعد الإعدادية في محافظة الدقهلية من 225 درجة، ولذلك من المتوقع أن يزيد تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية هذا العام لعدة الدرجات فمن المتوقع أن يصل تنسيق التمريض هذا العام لـ 240 درجة. 

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شروط القبول بمدارس التمريض 2024 

وفي كل عام يتم الإعلان عن شروط القبول للدراسة في مدارس التمريض بعد الإعدادية حيث يتم الإعلان عنها من خلال وزارة الصحة والسكان  وتكون كالتالي:

يكون أساس القبول بالمجاميع الأعلى للطلاب المتقدمين ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، التقديم متاح أمام الطلبة من نفس أبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية مرحلة انتهاء التعليم الأساسي في ذات العام.

ويكون عدد المقبولين من الطلبة المتقدمين بالفصل الواحد ما بين 25 لـ30 طالب، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية 3 سنوات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالإضافة لسنتان تكميليتان بمعاهد التمريض الفنية.

ومن شروط القبول أيضا بمدارس التمريض اجتياز  اختبار القدرات واختبار اللغة الإنجليزية، اختبار لغة عربية، وإمكانية التعامل مع الحاسب الآلي، وكذلك اجتياز كشف الهيئة وفق المعايير المحددة والاختبار الشخصي اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، والمعلومات العامة.

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