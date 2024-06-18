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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكلات سريعة باللحم لباقي أيام عيد الأضحى 2024

أكلات سريعة باللحم
أكلات سريعة باللحم لباقي أيام عيد الأضحى 2024

تعتبر الأكلات التي تتضمن  اللحوم من أشهر الأكلات الشعبية في مصر ومنها الفتة أو الرقاق والجلاش، ولكن بعد الانتهاء منها يبقى التساؤل الهام" هناكل ايه باقي ايام العيد" وهنعمل ايه باللحوم، ويقدم الدستور في التقرير التالي أشهر الوصفات لأكلات سريعة باللحم تناسب باقي أيام العيد.

أكلات سريعة باللحم لباقي أيام عيد الأضحى 2024

خطوة بخطوة.. طريقة عمل مقلقل اللحم بوصفتين مختلفتين

مقادير صينية اللحم الضاني 

  • لحم ضأن
  • بصل
  • فلفل رومى
  • 3 ثمرات طماطم
  • ملح
  • فلفل أسود
  • بهارات
  • جوزة الطيب
  • قرفة
  • سمن

 

طريقة تحضير صينية اللحم الضاني

جهزى صنية وقومى بتسخينها جيداً، ثم قومى بتقطيع بصلتين كبيرتين على شكل حلقات دائرية، وفلفل رومى وثمرة طماطم، ثم ضيفى لهم السمن وقطع اللحم الضأن وقلبيها جيداً ببعض، قومى بوضع الملح والفلفل الأسود وذرة كمون بسيطة، والبهارات وضيفى إليهم "جوزة الطيب" ويمكنك إضافة قدر بسيط جداً من القرفة، ثم بشر ثمرتين طماطم وضيفيها إلى الصنية، وانتظرى حتى ينضج اللحم، وثومى بتدخيلها إلى الفرن.

 

مقادير اللحم المشوي

  • بصل
  • ثوم
  • ملح
  • فلفل أسود
  • بهارات
  • خل
  • ليمون
  • جوزة الطيب
  • شرائح اللحم
  • زبادي
  • فحم

 

طريقة تحضير اللحم المشوي

قومى بفرم بصل فى الخلط مع قدر بسيط من الماء، وضعى فص ثوم مع البصل، ثم احضري إناء وضعي فيه البصل المفروم وضيفى له الخل والليمون والملح والفلفل الأسود والبهارات و"جوزة الطيب"، وملعقتان كبيرتان من الزبادي وضعي اللحم فى هذه الخلطة، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ليلة، بعدها يمكنك شوي اللحم على شواية فحم أو من خلال جريل عادية على البوتاجاز، أو وضعه الشواية الكهربائة، أو ضوع اللحم فى صنية ساخنة على النار واتركيه حتى يفقد الماء الذي ينزله منه ويتشربه تماماً ثم قومي بإدخاله إلى الفرن، وقبل أن تخرجيه من الفرن اشعلي قطعة من الفحم، جيداً، وضعيها في ورق فويل، وبمجرد أن تقومي بإخراج الصنية من الفرن ضعي فيها الفحم بورق الفويل واطفئيها بملعقة صغيرة من السمن ثم غطيها على الفور حتى تأخذ رائحة الفحم.

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