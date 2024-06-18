موعد أول عظة للبابا تواضروس الثانى بعد الخماسين المقدسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد استئناف عظة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، يوم 26 يونيو 2024، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين.

وتكون أول عظة للبابا تواضروس الثاني عقب عودتها بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وخلال استئنافها يكرم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2023.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة

اذ أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته في أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أغابيوس

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الإثنين، الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس وتوابعها، حيث اطمأن على صحته، كما استعرض قداسته معه أمور الخدمة والرعاية في الإيبارشية، وتدبير الآباء الكهنة والخدام في كنائس الإيبارشية.

ووعد قداسة البابا بعقد اجتماع مع مجمع كهنة الإيبارشية في القريب العاجل.