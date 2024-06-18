نهر قوس قزح وجسر العملاق.. تعرف على أغرب الأماكن في العالم

الجبال الملونة بألوان قوس قزح والشواطئ الحمراء و"القلاع القطنية"، هذه الوجهات هي بالتأكيد إحدى الوجهات التي يجب إدراجها في القائمة.

وفقا لموقع" timeout" بعضها موجود تقريبًا خارج نطاق الفهم، ليس من المفترض أن تكون الشواطئ حمراء، ولا من المفترض أن تكون البحيرات وردية، لكننا نفترض أن هذا هو جمال هذا الكوكب، بيئات الأرض تمنحنا الحياة وتبدو رائعة عند القيام بذلك أيضًا.

فيما يلي أفضل اختياراتنا لأغرب الأماكن في العالم، والتي يجب عليك زيارتها بالتأكيد.

1. خليج جيرفيس، أستراليا

يعد خليج جيرفيس في أستراليا موطنًا للشاطئ الرملي الأكثر بياضًا على هذا الكوكب، لكن الزوار لا يتوافدون هنا للحصول على رمال أكثر بياضًا من اللون الأبيض، حسنًا، البعض يفعل ذلك، لكن معظمهم يتوجهون إلى هذا الخليج المحيطي الذي تبلغ مساحته 102 كيلومتر مربع للاستمتاع بالسحر الذي يأتي بعد حلول الظلام. يعد خليج جيرفيس أحد الأماكن القليلة على هذا الكوكب حيث يمكن للناس رؤية روعة التلألؤ البيولوجي، حيث تتوهج كتل العوالق في الظلام وتضفي على المياه مظهرًا أثيريًا رائعًا، هذه هي noctiluca، أو ربما "بريق البحر" الأكثر ملاءمة، والضوء عبارة عن تفاعل كيميائي يسبب الإثارة والاهتزاز، ويولد التوهج في هذه العملية، غالبًا ما يتم رؤية التلألؤ البيولوجي في الأشهر الأكثر دفئًا، ولكن يمكنك أن تكون محظوظًا في جميع أوقات العام في خليج جيرفيس.

2. البحيرة المرقطة، كندا

تقع بحيرة Spotted Lake في كندا (المعروفة لدى شعوب الأمم الأولى باسم Kliluk ) بعيدًا في كولومبيا البريطانية، وهي خارجة مباشرة من الخيال العلمي.

هذا المسطح المائي الصغير مليء بمعادن مختلفة، بدءًا من كتل الكالسيوم وكبريتات الصوديوم وحتى كميات صغيرة من الفضة والتيتانيوم. عندما يتبخر الماء في الصيف، يتم ترك مجموعة غريبة من الرواسب، مما يمنح البحيرة المرقطة لقبها، يمكنك بالفعل التجول حول الرواسب في الصيف، على الرغم من أن الحظ الجيد يهز الشعور بأن شيئًا ما قد يقفز في أي لحظة

3. منخفض داناكيل، إثيوبيا

إذا كان المخلوقات الفضائية موجودة على الأرض، فهي موجودة هنا. يعد منخفض داناكيل في إثيوبيا قطعة عجيبة أغرب من غرابة، وهي نتيجة لتباعد ثلاث صفائح تكتونية وتركت وراءها بحيرات الحمم البركانية والينابيع الحمضية والمزيد، يُعرف باسم "المكان الأكثر سخونة على الكوكب"، وهذا ليس مزحة، يتسبب النشاط الحراري الأرضي في الصيف في وصول درجات الحرارة إلى 55 درجة مئوية.

4. تشانغي دانكسيا، الصين

من السهل أن تقنع نفسك بأن الألوان الدوامة لجبال Zhangye Danxia في الصين هي في الواقع لوحة فنية، ولكن هذا المشهد الرائع حقيقي للغاية، حيث تعود الألوان إلى الحركات الغريبة للرواسب المعدنية على مدى آلاف السنين، على الرغم من أن الصين استغرقت الكثير من الوقت تقريبًا لتولي الكثير من الاهتمام لها. توفر العديد من منصات المراقبة للزوار مناظر خلابة دون الإضرار بالمناظر الطبيعية، وهو أمر جيد للجميع.

5. جسر العملاق، أيرلندا الشمالية

وفقًا للأسطورة، يعود تاريخ جسر العمالقة في أيرلندا الشمالية إلى زمن فيون ماك كومهيل، وهو عملاق مكلف بالدفاع عن أرضه من بيناندونر المخيف. تقول القصة أن Fionn قرر مواجهة التحدي وجهاً لوجه، وقام ببناء هذا الجسر كوسيلة للاقتراب من خصمه، على الرغم من أن القصة تنطلق في اتجاهات عديدة من هناك، ومهما كان مصدرها، فإن منظر حوالي 40 ألف عمود من البازلت يبرز في شمال المحيط الأطلسي يعد واحدًا من أكثر الصور الفريدة حول العالم، مدعومة بالتلال المهيبة والبحر الهائج بهدوء.

6. بحيرة هيلير، أستراليا

لن ندعي أبدًا أننا خبراء في علم البحيرات، لكننا نعرف ما يكفي عن البحيرات لنعرف أنها ليست وردية اللون في العادة. ليس ورديًا من أي ظل، ناهيك عن اللون الوردي الزاهي اللامع، ولكن هذا هو لون بحيرة هيلير، وهي بحيرة مالحة توجد على حواف الجزيرة الوسطى في غرب أستراليا، حيث تخلق الطحالب والبكتيريا الهالوبكتريا والميكروبات الأخرى هذا المشهد المذهل، وهو مشهد سيكون آمنًا للسباحة فيه إذا كان بإمكانك النزول إلى الماء بالفعل، ومع ذلك، ليس من الأسهل الوصول إليه، حيث أن الرحلات الجوية ذات المناظر الخلابة هي الخيار الأفضل إلى حد كبير.

7. جبال تيانزي، الصين

ليست قمم الجبال العادية، هذا أمر مؤكد تبدو الصين في قمم جبال تيانزي كما لو أنها صممت من قبل كاتب خيال بائس، مباشرة من كوكب ما بعد نهاية العالم حيث البقاء على قيد الحياة هو الطموح الوحيد. قد يبدو ذلك مثيرًا للغاية، لكن الدراما مستوحاة بجرعات كبيرة من هؤلاء المذهلين، الموجودين في تشانغجياجيه بمقاطعة هونان، يمكن الوصول بسهولة إلى الجبال من تشانغجياجيه، على الرغم من أنك تحتاج حقًا إلى أن تكون طائرًا لرؤية الصورة كاملة.

8. الجسر الأخضر في ويلز

تعتبر الأقواس الطبيعية غريبة أينما وجدت، سواء كان ذلك في جبال البوسنة والهرسك أو القوس الضخم الموجود في حديقة الأقواس الوطنية بولاية يوتا، هناك شيء هش بشكل جميل في جسر ويلز الأخضر، وهو ما يبرزه الهدوء الهادئ لساحل بيمبروكشاير وذلك الإحساس الشعري الذي لا يضاهى والذي يتدفق من هذه الأمة الصغيرة، حيث يقع القوس في منطقة Castlemartin العسكرية، لذا تأكد من الاتصال مسبقًا والتأكد من قدرتك على الوصول إلى هذا القوس بالفعل.

9. حفرة دارفازا الغازية، تركمانستان

إذا كنت ترغب دائمًا في زيارة أبواب الجحيم، فمن الأفضل أن ترتدي أحذية التزلج الخاصة بك. ليست أبواب الجحيم الفعلية، التي سيتعين عليها الانتظار حتى الحياة الآخرة، لكن تركمانستان تخطط لإغلاق حفرة غاز دارفازا قريبًا.

ظلت الحفرة مشتعلة لعقود من الزمن، مما أدى إلى خلق واحدة من أكثر الصور كثافة على هذا الكوكب، وتوافد الزوار هنا للحصول على هذا النوع من المنظر الذي لا ينبغي أن يكون ممكنًا، لا أحد يعرف حقًا كيف اشتعلت النيران، لكن لا يمكننا إلا أن نفترض أن لها علاقة ببعلزبول.

10. نهر قوس قزح، كولومبيا

الاسم هو شيء من الهبة. حسنًا، الاسم الرسمي هو كانيو كريستالز، لكن نهر قوس قزح في كولومبيا هو احتفال مذهل بالألوان يجب رؤيته حتى يتم تصديقه.

تكثر الألوان الأحمر والأصفر والأرجواني والأخضر في قوس قزح السائل هذا، الذي يتدفق بشكل كبير عبر منتزه سيرانيا دي لا ماكارينا الوطني، مع تغير الألوان حسب ظروف الإضاءة. يهيمن اللون الأحمر، وذلك بفضل نباتات ماكارينيا كلافيجيرا الموجودة على قاع النهر، وتبرز الشلالات العديدة ما يعد بالفعل مشهدًا رائعًا.